В ВСУ рассказали, сколько оккупанты ежедневно теряют солдат на Таврическом направлении

Офицер также отметил, что украинские военные на Таврическом направлении взяли в плен около полусотни российских интервентов за эти пять дней.

"Если говорить о крайних 5 сутках, то ежедневно враг уже в течение 5 суток теряет более 250 человек в день. Также за прошедшие сутки 3 российских оккупанта сдались, за последние 5 суток эта цифра уже составляет около 50 человек, то есть враг продолжает сдаваться в плен", - сказал он.

Также Штупун назвал потери врага в технике за прошедшие сутки. Так, бойцы ВСУ на этом участке уничтожили 24 единицы военной техники войск РФ, и еще почти 30 единиц были повреждены, а также были поражены 4 склада с боеприпасами оккупантов.

При этом он обратил внимание, что на Таврическом направлении российские захватчики после потерь позиций в предыдущий период "резко увеличили свою активность - провели 41 боевое столкновение".

Отражение атак противника

"Безуспешно враг пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного. Продолжает штурмы Маринки и действует возле Красногоровки", - рассказал спикер.

Он уточнил, что в общей сложности на указанных участках было зафиксировано более 15 атак противника, что завершились для оккупантов неудачей.

Кроме того, украинские воины отразили на Шахтерском направлении вражеские атаки в районах Золотой Нивы и Ровнополья, а на Запорожском направлении отбили атаки противника возле Новодаровки, Вербового и Роботиного.

"Мы продолжаем ведение наступательной операции", - подчеркнул офицер.

Напомним, вчера командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подчеркнул, что наши бойцы продолжают освобождение Украины, и заинтриговал видео с фронта.