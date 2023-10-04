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Продвигаемся вперед. Генерал Тарнавский заинтриговал видео с фронта

Среда 04 октября 2023 16:57
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Продвигаемся вперед. Генерал Тарнавский заинтриговал видео с фронта Фото: генерал Александр Тарнавский (facebook.com/PresscentrTavria)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении, который охватывает Запорожскую область и территории до Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Совершил рабочую поездку в боевые бригады. Задания определены. Продвигаемся вперед", - написал он.

Генерал подчеркнул, что наши бойцы продолжают освобождение Украины.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные начали контрнаступательные действия в начале лета. Им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

В частности, наши бойцы пробили первую линию обороны врага по отдельным направлениям на востоке и юге.

Сегодня в ВСУ сообщили, что наши защитники еще продвинулись возле села Работино Запорожской области.

Также добавим, что в Белом доме считают, что погодные условия не будут мешать ВСУ продолжать наступательные действия еще около полутора-двух месяцев.

Тем временем Тарнавский заявлял, что зима не помешает украинскому контрнаступлению, ведь большинство боевых продвижений сейчас проходят в пешем формате.

Больше о ситуации на поле боя и новых возможных угрозах читайте в обзоре РБК-Украина.

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