У ЗСУ розповіли, скільки окупанти щодня втрачають солдатів на Таврійському напрямку

Офіцер також зазначив, що українські військові на Таврійському напрямку взяли в полон близько півсотні російських інтервентів за п'ять днів.

"Якщо говорити про крайні 5 діб, то щодня ворог уже протягом 5 діб втрачає понад 250 осіб на день. Також за минулу добу 3 російські окупанти здалися, за останні 5 діб ця цифра вже становить близько 50 осіб, тобто ворог продовжує здаватися в полон", - сказав він.

Також Штупун назвав втрати ворога в техніці минулої доби. Так, бійці ЗСУ на цій ділянці знищили 24 одиниці військової техніки військ РФ, і ще майже 30 одиниць було пошкоджено, а також було уражено 4 склади з боєприпасами окупантів.

При цьому він звернув увагу, що на Таврійському напрямку російські загарбники після втрат позицій у попередній період "різко збільшили свою активність - провели 41 бойове зіткнення".

Відбиття атак противника

"Безуспішно ворог намагався відновити втрачене становище в районі Авдіївки. Намагався покращити тактичне становище в районі Ласточкіного. Продовжує штурми Маринки та діє біля Красногорівки", - розповів спікер.

Він уточнив, що загалом на зазначених ділянках було зафіксовано понад 15 атак противника, що завершилися для окупантів невдачею.

Крім того, українські воїни відбили на Шахтарському напрямку ворожі атаки в районах Золотої Ниви та Рівнополя, а на Запорізькому напрямку відбили атаки противника біля Новодарівки, Вербового та Роботиного.

"Ми продовжуємо ведення наступальної операції", - наголосив офіцер.

Нагадаємо, вчора командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський підкреслив, що наші бійці продовжують звільнення України, і заінтригував відео з фронту.