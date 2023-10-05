У ЗСУ розповіли, скільки окупанти щодня втрачають солдатів на Таврійському напрямку

Сили оборони України завдають російським окупантам суттєвих втрат на Таврійському напрямку. Бійці ЗСУ протягом останніх п'яти днів ліквідують щодоби понад 250 загарбників на цій ділянці фронту.
Про це розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Офіцер також зазначив, що українські військові на Таврійському напрямку взяли в полон близько півсотні російських інтервентів за п'ять днів.
"Якщо говорити про крайні 5 діб, то щодня ворог уже протягом 5 діб втрачає понад 250 осіб на день. Також за минулу добу 3 російські окупанти здалися, за останні 5 діб ця цифра вже становить близько 50 осіб, тобто ворог продовжує здаватися в полон", - сказав він.
Також Штупун назвав втрати ворога в техніці минулої доби. Так, бійці ЗСУ на цій ділянці знищили 24 одиниці військової техніки військ РФ, і ще майже 30 одиниць було пошкоджено, а також було уражено 4 склади з боєприпасами окупантів.
При цьому він звернув увагу, що на Таврійському напрямку російські загарбники після втрат позицій у попередній період "різко збільшили свою активність - провели 41 бойове зіткнення".
"Безуспішно ворог намагався відновити втрачене становище в районі Авдіївки. Намагався покращити тактичне становище в районі Ласточкіного. Продовжує штурми Маринки та діє біля Красногорівки", - розповів спікер.
Він уточнив, що загалом на зазначених ділянках було зафіксовано понад 15 атак противника, що завершилися для окупантів невдачею.
Крім того, українські воїни відбили на Шахтарському напрямку ворожі атаки в районах Золотої Ниви та Рівнополя, а на Запорізькому напрямку відбили атаки противника біля Новодарівки, Вербового та Роботиного.
"Ми продовжуємо ведення наступальної операції", - наголосив офіцер.
Нагадаємо, вчора командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський підкреслив, що наші бійці продовжують звільнення України, і заінтригував відео з фронту.
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