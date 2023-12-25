В ВСУ рассказали, за счет каких категорий населения хотят расширить мобилизацию

По его словам, мобилизацию планируют расширить благодаря:

гражданам, которые были сняты с воинского учета до 2015 года и не были восстановлены на военном учете в соответствии с изменениями в законодательство Украины;

гражданам, у которых закончился срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;

гражданам, которые достигли 27-летнего возраста, но не были взяты на воинский учет в связи с уклонением от выполнения воинского долга.

"Цель указанных мер - обеспечение доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью", - подчеркнул Горбач.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян объявили мобилизацию.

Сейчас власти планируют изменить порядок ее проведения. В частности, они готовят соответствующий законопроект. Все изменения, которые вносят в законопроект, согласовывают с военными.

Еще 24 декабря министр обороны Рустем Умеров заявлял, что законопроект внесут в Раду в ближайшие дни.

При этом недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб предложил ему мобилизовать 500 тысяч человек.