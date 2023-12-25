В ВСУ рассказали, за счет каких категорий населения хотят расширить мобилизацию

В Украине планируют призывать на военную службу еще три категории граждан. В частности, это мужчины, у которых закончилась отсрочка.
Как сообщает РБК-Украина, об этом hromadske рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач.
По его словам, мобилизацию планируют расширить благодаря:
"Цель указанных мер - обеспечение доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью", - подчеркнул Горбач.
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян объявили мобилизацию.
Сейчас власти планируют изменить порядок ее проведения. В частности, они готовят соответствующий законопроект. Все изменения, которые вносят в законопроект, согласовывают с военными.
Еще 24 декабря министр обороны Рустем Умеров заявлял, что законопроект внесут в Раду в ближайшие дни.
При этом недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб предложил ему мобилизовать 500 тысяч человек.
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