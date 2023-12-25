У ЗСУ розповіли, за рахунок яких категорій населення хочуть розширити мобілізацію

В Україні планують призивати на військову службу ще три категорії громадян. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка.
Як повідомляє РБК-Україна, про це hromadське розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.
За його словами, мобілізацію планують розширити завдяки:
"Мета зазначених заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби", - наголосив Горбач.
Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення росіян оголосили мобілізацію.
Зараз влада планує змінити порядок її проведення. Зокрема, вона готує відповідний законопроект. Усі зміни, які вносять до законопроекту, узгоджують із військовими.
Ще 24 грудня міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що законопроект внесуть до Ради найближчими днями.
При цьому нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб запропонував йому мобілізувати 500 тисяч людей.
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