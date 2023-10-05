Оккупанты пытаются восстановить позиции, но ВСУ истощают врага, - Генштаб
Российские оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции на нескольких направлениях фронта. Однако ВСУ сдерживают врага, истощают его, а на некоторых участках продолжают наступательные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Павла Ковальчука в эфире телемарафона.
Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов на направлениях:
- Авдеевское (отразили атаки у Авдеевки и Ласточкиного);
- Марьинское (в районах Марьинки и Красногоровки);
- Запорожское (возле Новодаровки, Вербового и Работино);
- Шахтерское (возле населенных пунктов Золотая Нива и Ривнополь).
По словам спикера, россияне пытались восстановить утраченные позиции, но безуспешно.
Также наши воины ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении, наносят потери врагу и закрепляются на занятых рубежах.
Российская армия пыталась вернуть утраченное положение в районах Григоровки, Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Но защитники не дают врагу шансов. На этом направлении ВСУ истощают врага и продолжают давить на противника.
Наступление ВСУ
Стоит отметить, что наши бойцы продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Это подтверждает Генштаб ВСУ.
По данным аналитиков ISW, защитники продвинулись в районе Новопрокоповки в Запорожской области и у южнее Бахмута.
Также наши воины продолжают оттеснять оккупантов на южном фланге Бахмута. Силы обороны взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка.
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