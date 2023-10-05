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Оккупанты пытаются восстановить позиции, но ВСУ истощают врага, - Генштаб

Украина, Четверг 05 октября 2023 08:38
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Оккупанты пытаются восстановить позиции, но ВСУ истощают врага, - Генштаб Фото: ВСУ истощают врага на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции на нескольких направлениях фронта. Однако ВСУ сдерживают врага, истощают его, а на некоторых участках продолжают наступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов на направлениях:

  • Авдеевское (отразили атаки у Авдеевки и Ласточкиного);
  • Марьинское (в районах Марьинки и Красногоровки);
  • Запорожское (возле Новодаровки, Вербового и Работино);
  • Шахтерское (возле населенных пунктов Золотая Нива и Ривнополь).

По словам спикера, россияне пытались восстановить утраченные позиции, но безуспешно.

Также наши воины ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении, наносят потери врагу и закрепляются на занятых рубежах.

Российская армия пыталась вернуть утраченное положение в районах Григоровки, Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Но защитники не дают врагу шансов. На этом направлении ВСУ истощают врага и продолжают давить на противника.

Наступление ВСУ

Стоит отметить, что наши бойцы продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Это подтверждает Генштаб ВСУ.

По данным аналитиков ISW, защитники продвинулись в районе Новопрокоповки в Запорожской области и у южнее Бахмута.

Также наши воины продолжают оттеснять оккупантов на южном фланге Бахмута. Силы обороны взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка.

Более подробно о главных событиях на фронте за последнюю неделю – в обзоре РБК-Украина.

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