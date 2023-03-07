В ВСУ рассказали о количестве россиян, которые попадают в плен на Бахмутском направлении

По его словам, на Бахмутском направлении в плен попадает не очень большое количество российских захватчиков.

"Но бывает двое-трое оккупантов в сутки на этом направлении. Бывает больше попадают", - сказал он.

Череватый отметил, что в том районе в основном действует ЧВК "Вагнера", а у них только один метод мотивации - это под принуждением смерти действовать.

"Ну, и сама логика боевых действий, когда у тебя сзади стоит заградительный отряд, грубо говоря, впереди тебя ждет мотивированный вооруженный враг, ты не очень сдашься в плен. В основном это когда штурмовые группы терпят поражение, и кто-то остается "недобитым", тогда сдаются в плен", - добавил спикер.

При этом украинская сторона не объявляет данные по потерям.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Бахмут не находится в окружении.

Тем временем, президент Владимир Зеленский поручил усилить оборону Бахмута и помочь украинским военным.

Кроме того, по данным британской разведки, украинские бойцы стабилизировали северную линию обороны Бахмута.

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