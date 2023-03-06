Бахмут не в окружении, на Ставке полтора часа обсуждали оборону города, - Данилов

В настоящее время Бахмут является самой горячей точкой фронта, однако об окружении города речи не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день об окружении Бахмута речи не идет. Понимаем, что ситуация непростая и поэтому принимаются коллективные решения, что делать на том или ином направлении, как усиливать это направление. И такие вопросы на Ставке постоянно обсуждаются. Сегодня по меньшей мере полтора часа было обсуждение всех нюансов", - сказал Данилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута.

Также ранее мы писали, что русская армия бросила в бой на Бахмутском направлении лучшие свои подразделения, используя ствольные и реактивные системы залпового огня.

К тому же командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных в Бахмуте вчера, 5 марта. По его словам, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.

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