В ВСУ рассказали о главной задаче украинских военных в Бахмуте

Главной задачей украинских военных в Бахмуте является обескровливание боевого потенциала россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.
За последние сутки под Бахмутом были уничтожены 244 российских военных, еще 315 получили ранения. Именно поэтому бойцы ВСУ в Бахмуте стачивают боеспособность российских оккупантов.
"Успешные действия украинских военных заставляют противника нести большие потери. Враг не может остановиться и вынужден подтягивать свои резервы", - сказал Череватый.
Россияне вынуждены привлекать к боям под Бахмутом даже наемников, которых планировали сохранить. Речь идет о ядро ЧВК "Вагнера", прошедших военную подготовку еще до войны. Также оккупанты вынуждены бросать в бой опытных наемников, ранее участвовавших в боевых действиях в Сирии.
Напомним, что десятки тысяч российских оккупантов погибли в попытках взять украинский Бахмут.
Почти каждый день российские оккупанты попадают в плен Сил обороны на Бахмутском направлении.
ВСУ обороняют Бахмут, несмотря на сильное давление и разрушение путей подвоза боеприпасов. Российской армии тяжело поддерживать темп наступления.
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