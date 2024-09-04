ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ рассказали, чем занимается военная комендатура в Курской области

Курская область, Россия, Среда 04 сентября 2024 22:10
UA EN RU
В ВСУ рассказали, чем занимается военная комендатура в Курской области Фото: украинская военная комендатура в Курской области (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области и оказывает всестороннюю помощь местным жителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что значительное количество гражданского населения, которое российские власти бросили на произвол судьбы, без средств для существования (еды, света, воды и газа) остается на подконтрольной украинским войскам территории.

"С первых дней создания, украинская военная комендатура оказывает всестороннюю помощь местным жителям", - рассказали в Сухопутных войсках.

Поскольку большинство жителей курской области - это люди пожилого возраста и дети, ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданских продуктами питания и питьевой водой.

В ВСУ отметили, что российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает помощи своим гражданам.

Фото: украинская военная комендатура помогает жителям Курской области (t.me/landforcesofukraine)

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, с 6 августа в Курской области проходит спецоперация Вооруженных сил Украины.

Украинские войска взяли под контроль уже более 100 населенных пунктов в российском регионе. Также там было захвачено в плен большое количество российских военных.

К тому же, Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену
Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ