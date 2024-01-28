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В ВСУ рассказали, смогут ли тренировочные центры в случае необходимости научить 500 тысяч военных

Воскресенье 28 января 2024 19:59
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В ВСУ рассказали, смогут ли тренировочные центры в случае необходимости научить 500 тысяч военных Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В случае необходимости учебные центры смогут обучить 500 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

"500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч - как будет определено законом о мобилизации, мы готовы. На сегодняшний день, например, мы постоянно проводим соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, где уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, потому что значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач", - заявил он.

По словам Николюка, по состоянию на сегодня ВСУ способны любое количество личного состава обучить.

"Если анализировать, сколько (военнослужащих, - ред.) было подготовлено за рубежом и на территории нашего государства, то это, скажем так, 20% за рубежом, остальные подготовлены здесь", - заявил он.

Мобилизация в Украине

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявлял, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине – это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Кроме того, правительство дорабатывает законопроект о мобилизации, который должен частично изменить принципы ее проведения. Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины Мобилизация в Украине
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