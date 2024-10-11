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В ВСУ разъяснили заявление Торецкой ГВА об оккупации более половины города

Иллюстративное фото: в Торецке идут бои (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Россияне контролируют только восточную часть Торецка Донецкой области. В других частях города по состоянию на сейчас идут бои.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Она отметила, что ситуация в Торецке сложная. Городские бои проходят тяжело и нестабильно. При этом украинским защитникам, несмотря на превосходство врага в количестве, удается сдерживать наступление. 

По словам Бобовниковой, россияне постоянно пополняют живую силу на передовых позициях. 

Спикер ОТГ "Луганск" также прокомментировала заявление начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика о том, что ВСУ контролируют 40-50% Торецка, а остальная часть населенного пункта "под оккупацией". 

Как подчеркнула Бобовникова, необходимо разделять понятия "под контролем ВСУ" и “оккупированная территория". 

"Даже если вы посмотрите на карту DeepState, там можно увидеть два цвета. Красный - там, где наших военных уже нет, серый - там, где ведутся бои. Вы можете увидеть, что красным обозначена лишь восточная часть города - улица Центральная и несколько улиц на юг от улицы Центральной. А на остальной территории ведутся бои", - объяснила она. 

Фото: Торецк на карте DeepState (скриншот)

Бобовникова уточнила, что россияне пытаются штурмовать малыми группами, а также разрушают Торецк. Там почти не осталось уцелевших зданий. 

"Тактика их неизменна. Они стирают город артиллерией. Мы это уже видели в других городках Донбасса. И после этого штурмуют малыми группами. То есть, они такими маленькими ударами пытаются найти слабые места в нашей обороне", - обратила внимание спикер ОТГ "Луганск". 

Бои за Торецк

Напомним, еще в конце сентября появилась первая информация о том, что российские оккупанты зашли на территорию Торецка. С тех пор там продолжались городские бои.

Более детально о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

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