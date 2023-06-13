ВСУ продвигаются на трех направлениях и взяли под контроль 7 сел. Какая ситуация на фронте

В частности, под контроль украинских сил обороны вернулись:

Лобково, Левадное, Новодаровка (Запорожская область);

Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).

По данным спикера, за неделю в ходе ведения активной наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах: продвижение группировки Сил обороны Украины составило 6,5 км, а площадь освобожденной украинской земли на восточном и южном направлениях - более 100 кв. км.

Бахмутское направление

"За прошедшую неделю наступательных действий на Бахмутском направлении продвижение украинских войск составило на левом фланге - 1,5 км, на правом фланге - 3,5 км", - сообщил Андрей Ковалев.

По его данным, по состоянию на сейчас наступление на Бахмутском направлении, наши войска продолжают штурмовые действия.

"Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвижение наших войск за минувшие сутки здесь составило - 250 метров", - добавил спикер.

Торецкое направление

По данным Ковалева, украинские войска продвинулись на 200 метров за минувшие сутки на Торецком направлении.

"На Торецком направлении украинские войска преуспели, осуществив продвижение на 200 метров за минувшие сутки", - добавил он.

Он добавил, что сейчас, на направлениях, где наши войска в обороне - ни одной позиции не потеряно, российские оккупанты осуществляют активные артиллерийские обстрелы со всего спектра вооружения и наносят удары.

Бердянское направление

К тому же, как уточнил спикер, в ходе ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории взятой под контроль составила до 3 кв. км.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, украинские силы обороны проводят контрнаступательные действия. В свою очередь, оккупанты надеются остановить продвижение ВСУ. Для этого они применяют "гибкую оборону", надеясь на хорошую погоду для авиации.

Напомним, 11 июня стало известно об освобождении Благодатного, Нескучного и Макаровки Донецкой области, а 12 июня - Сторожевого. Также украинские морпехи показали кадры освобождения Макаровки.