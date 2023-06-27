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ВСУ продвигаются в районе Бахмута. Пограничники показали, как уничтожают пехоту РФ

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Бахмут, Вторник 27 июня 2023 09:11
ВСУ продвигаются в районе Бахмута. Пограничники показали, как уничтожают пехоту РФ Фото: пограничники показали, как уничтожают пехоту РФ в районе Бахмута Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают продвигаться в районе Бахмута Донецкой области, уничтожая российскую пехоту. Пограничники показали, как это происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Так, украинские военные, в частности пограничные подразделения, продвигаются вперед в районе Бахмута. По словам бойцов, основная задача сейчас - обезвредить наибольшее количество вражеской пехоты.

"Для этого применяют самые разные средства: сбросы с дронов, автоматические гранатометы, минометы, СПГ", - говорится в сообщении.

В свою очередь, аэроразведчики ГПСУ оперативно корректируют удары и отслеживают действия противника.

"Часть российских военных не выдерживает давления и добровольно сдается в плен", - добавляют в ГНСУ.

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