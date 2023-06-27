ВСУ продвигаются в районе Бахмута. Пограничники показали, как уничтожают пехоту РФ

Украинские военные продолжают продвигаться в районе Бахмута Донецкой области, уничтожая российскую пехоту. Пограничники показали, как это происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Так, украинские военные, в частности пограничные подразделения, продвигаются вперед в районе Бахмута. По словам бойцов, основная задача сейчас - обезвредить наибольшее количество вражеской пехоты.

"Для этого применяют самые разные средства: сбросы с дронов, автоматические гранатометы, минометы, СПГ", - говорится в сообщении.

В свою очередь, аэроразведчики ГПСУ оперативно корректируют удары и отслеживают действия противника.

"Часть российских военных не выдерживает давления и добровольно сдается в плен", - добавляют в ГНСУ.