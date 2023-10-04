ВСУ продвигаются вблизи Бахмута и отразили атаку россиян возле Вербового: карты боев ISW

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвигаются. Также Силы обороны Украины отражают атаки россиян на других направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские источники утверждали, что 3 октября украинские силы совершили локализованные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска 2 октября якобы продвинулись в направлении Кисловки (20 км юго-восточнее Купянска). Геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, показали, что российские войска немного продвинулись юго-западнее Кременной.

Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ не вели наступательных действий на Купянском направлении и безуспешно атаковали вблизи Макеевки.

Российский военный блогер также сообщил, что войска РФ совершили неудачную атаку вблизи Макеевки.

Бои в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бахмутском направлении. 2 октября российский "военкор" заявил, что украинские силы постепенно продвигаются в районе Клищиевки и Андреевки (10 км к югу от Бахмута), чтобы прорвать оборону РФ у железной дороги.

Военный блоггер РФ заявил 3 октября, что украинские силы интенсивно обстреливают российские позиции на передовой у Клищиевки, пока российские войска не отступят, позволяя украинским силам продвинуться.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Андреевки.

Российское Минобороны утверждало, что силы РФ якобы отразили украинские атаки вблизи Красногоровки (непосредственно западнее Донецка), а также в Авдеевке и Марьинке.

Генштаб ВСУ утверждал, что российские войска совершили неудачные атаки к востоку от Степного и вблизи Авдеевки, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Российский "военкор" утверждал, что силы РФ также безуспешно атаковали вблизи Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки).

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что силы РФ провели серию контратак и вроде бы незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской областей. Российский "военкор" заявил 2 октября, что бои усилились вдоль линии Урожайно-Новодонецкое и юго-восточнее Великой Новоселки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Старомайорского и Ровнополья (8 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российский "военкор" заявил 3 октября, что украинские войска атаковали позиции РФ на линии Копани-Роботино-Вербовое и что там продолжаются тяжелые бои. Российские источники утверждали 2 и 3 октября, что украинские силы атаковали вблизи Новопрокоповки.

Военный блоггер РФ заявил 2 октября, что российские и украинские силы вступили в боевые действия из-за линии фронта вблизи Роботиного (10 км к югу от Орехова).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции к западу от Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские войска создали в районе Новопрокопки систему окопов и тоннелей, включая двухэтажные подземные блиндажи. Он добавил, что оккупанты также делают новые траншеи вблизи Токмака.

Украинские источники заявили, что оккупационные чиновники в Крыму сообщают о детонации взрывчатки с большей скоростью, чем официальные лица в других оккупированных районах.