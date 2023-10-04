ЗСУ просуваються поблизу Бахмута і відбили атаку росіян біля Вербового: карти боїв ISW

Українські військові продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і просуваються. Також Сили оборони України відбивають атаки росіян на інших напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські джерела стверджували, що 3 жовтня українські сили здійснили локалізовані атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська 2 жовтня нібито просунулися в напрямку Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська). Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показали, що російські війська трохи просунулися на південний захід від Кремінної.

Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ не вели наступальних дій на Куп’янському напрямку і безуспішно атакували поблизу Макіївки.

Російський військовий блогер також повідомив, що війська РФ здійснили невдалу атаку поблизу Макіївки.

Бої у Донецькій області

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку. 2 жовтня російський "воєнкор" заявив, що українські сили поступово просуваються в районі Кліщіївки та Андріївки (10 км на південь від Бахмута), щоб прорвати оборону РФ біля залізниці.

Військовий блогер РФ заявив 3 жовтня, що українські сили інтенсивно обстрілюють російські позиції на передовій біля Кліщіївки, доки російські війська не відступлять, дозволяючи українським силам просунутися.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Андріївки.

Російське Міноборони стверджувало, що сили РФ нібито відбили українські атаки поблизу Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька), а також в Авдіївці та Мар’їнці.

Генштаб ЗСУ стверджував, що російські війська здійснили невдалі атаки на схід від Степового та поблизу Авдіївки, Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки і Новомихайлівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ також безуспішно атакували поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що сили РФ провели серію контратак і нібито незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької областей. Російський "воєнкор" заявив 2 жовтня, що бої посилилися вздовж лінії Урожайне-Новодонецьке і на південний схід від Великої Новосілки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Старомайорського та Рівнопілля (8 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський "воєнкор" заявив 3 жовтня, що українські війська атакували позиції РФ на лінії Копані-Роботине-Вербове і що там тривають важкі бої. Російські джерела стверджували 2 і 3 жовтня, що українські сили атакували поблизу Новопрокопівки.

Військовий блогер РФ заявив 2 жовтня, що російські та українські сили вступили в бойові дії через лінію фронту поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції на захід від Вербового та на південний схід від Малої Токмачки.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські війська створили в районі Новопрокопівки систему окопів і тунелів, включаючи двоповерхові підземні бліндажі. Він додав, що окупанти також роблять нові траншеї поблизу Токмака.

Українські джерела заявили, що окупаційні чиновники в Криму повідомляють про детонацію вибухівки з більшою швидкістю, ніж офіційні особи в інших окупованих районах.