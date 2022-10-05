ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро

На юге Украины подразделения ВСУ продолжают активное наступление и освобождают населенные пункты на севере Херсонской области. В то же время украинские защитники пытаются продвинуться вблизи Сватово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW) и карту боевых действий Deepstatemap .

Линия Оскол - Кременная

ВСУ в восточной части Харьковской области продолжают атаки. Украинские войска зашли в Богуславку и Боровскую Андреевку в 30 км к западу от Сватово и вблизи границы между Харьковской и Луганской областями.

Российские силы все еще контролируют трассу R66 (Сватово-Кременная). Она является важной транспортной артерией, поэтому оккупанты пытаются удержать этот участок фронта.

Аналитики считают, что на защиту Сватово Россия бросит первую гвардейскую танковую армию и части 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии, ранее находившейся в Харьковской области.

По данным украинской карты, ВСУ продолжают наступление не только в районе Сватово, но и вблизи Лимана, постепенно продвигаясь к Кременной Луганской области.

Донбасс

По словам аналитиков ISW, российские оккупанты стремятся усилить контроль над Донецким аэропортом. Поэтому российская армия ведет боевые действия в районе Авдеевки, возле Первомайского и Невельского.

В то же время в Бахмут перебросили подразделения боевиков ЧВК "Вагнера", чтобы прорвать оборону ВСУ. Поскольку в этом районе россияне в течение нескольких месяцев не имели успехов.

По информации ISW, оккупанты опасаются, что в ближайшие дни украинские силы могут начать контратаку на восточной линии фронта Донецкой области и западной линии Запорожской области.

Херсонская область

За прошедшие сутки ВСУ достигли значительных успехов на севере Херсонской области. Украинские защитники освободили ряд населенных пунктов и заняли не менее половины Дудчан. Этот населенный пункт на северо-востоке Херсонской области важен, потому что лежит вдоль трассы Т0403. Она проходит вдоль западного берега реки Днепр в районе Берислава - Новой Каховки.

Аналитики утверждают, что ВСУ смогут закрепиться на левом берегу реки Ингулец и на правом берегу Каховского водохранилища. Это фактически позволит оттеснить российские войска и заставит их бежать на юг в направлении Херсона и Новой Каховки.