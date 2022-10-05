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ВСУ продвигаются в Луганской области: обновлена карта боевых действий

Новина українською →
Украина, Среда 05 октября 2022 17:04
ВСУ продвигаются в Луганской области: обновлена карта боевых действий Фото: ВСУ продвигаются в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду 5 октября украинские военные продолжили активно продвигаться и занимать населенные пункты в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Подразделения Вооруженных сил Украины вошли в несколько населённых пунктов Харьковской и Донецкой областей. Речь идет о Новом Мире, Новомихайловку, Екатериновке, Ямполевке и Тернах.

ВСУ продвигаются в Луганской области: обновлена карта боевых действий

Также ВСУ удалось зайти в село Грековка Луганской области и приблизиться к Новолюбовке. В "серую зону" перешли Невское, Новоегоровка и часть Нововодяного. На отдельных позициях военные продвинулись на 10 км.

На других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Напомним, что Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области. Украинским бойцам уже удалось освободить несколько населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно, что украинские бойцы освободили поселок Торское, который находится вблизи Кременной .

По словам Гайдая, российские войска уже начали подготовку к обороне Кременной. Там наблюдается множество вражеских солдат и массовые минирования.

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