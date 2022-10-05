ВСУ продвигаются в Луганской области: обновлена карта боевых действий

В среду 5 октября украинские военные продолжили активно продвигаться и занимать населенные пункты в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

Подразделения Вооруженных сил Украины вошли в несколько населённых пунктов Харьковской и Донецкой областей. Речь идет о Новом Мире, Новомихайловку, Екатериновке, Ямполевке и Тернах.

Также ВСУ удалось зайти в село Грековка Луганской области и приблизиться к Новолюбовке. В "серую зону" перешли Невское, Новоегоровка и часть Нововодяного. На отдельных позициях военные продвинулись на 10 км.

На других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.