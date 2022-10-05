ВСУ продвигаются в Луганской области: обновлена карта боевых действий
В среду 5 октября украинские военные продолжили активно продвигаться и занимать населенные пункты в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.
Подразделения Вооруженных сил Украины вошли в несколько населённых пунктов Харьковской и Донецкой областей. Речь идет о Новом Мире, Новомихайловку, Екатериновке, Ямполевке и Тернах.
Также ВСУ удалось зайти в село Грековка Луганской области и приблизиться к Новолюбовке. В "серую зону" перешли Невское, Новоегоровка и часть Нововодяного. На отдельных позициях военные продвинулись на 10 км.
На других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.
Напомним, что Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области. Украинским бойцам уже удалось освободить несколько населенных пунктов.
Напомним, ранее стало известно, что украинские бойцы освободили поселок Торское, который находится вблизи Кременной .
По словам Гайдая, российские войска уже начали подготовку к обороне Кременной. Там наблюдается множество вражеских солдат и массовые минирования.
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