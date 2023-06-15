ВСУ продвигаются на нескольких направлениях, РФ бросает в бой резервы: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Бои в Донецкой области

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за минувшие сутки украинские войска продвинулись на неопределенных участках на флангах Бахмута на 200-500 метров.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый, 13 июня отметил, что интенсивность боевых действий в районе Бахмута несколько снизилась, и сообщил, что регулярные российские подразделения, в том числе ВДВ, продолжают разворачиваться в районе Бахмута, чтобы захватить прежние позиции "вагнеровцев".

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжали контратаки юго-западнее Бахмута в районе Андреевки и Клищеевки, северо-западнее Бахмута в районе Ягодного и Берховки, а также северо-восточнее района Раздоловки.

Российский блоггер опубликовал кадры, как подразделения 200-й мотострелковой бригады, якобы, обстреливают украинские беспилотники на флангах Бахмута.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия северо-западнее Бахмута в районах Ягодного, Берховки и Орехово-Василовки и на юго-запад в районе Ивановского и Белой Горы. "Южная ось"