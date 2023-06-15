ЗСУ просуваються на кількох напрямках, РФ кидає в бій резерви: карти боїв ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Бої у Донецькій області

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за минулу добу українські війська просунулися на невизначених ділянках на флангах Бахмута на 200-500 метрів.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий, 13 червня зазначив, що інтенсивність бойових дій в районі Бахмута дещо знизилася, і повідомив, що регулярні російські підрозділи, в тому числі ВДВ, продовжують розгортатися в районі Бахмута, щоб захопити колишні позиції "вагнерівців"

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контратаки на південний захід від Бахмута в районі Андріївки і Кліщіївки, на північний захід від Бахмута в районі Ягідного і Берхівки, а також на північний схід в районі Роздолівки.

Російський блогер опублікував кадри, як підрозділи 200-ї мотострілецької бригади, нібито, обстрілюють українські безпілотники на флангах Бахмута.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на північний захід від Бахмута в районах Ягідного, Берхівки та Оріхово-Василівки і на південний захід в районі Іванівського і Білої Гор. "Південна вісь"