ВСУ продвигаются в Донецкой области. Генштаб доложил об успехах на фронте

Он отметил, что Силы обороны продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому.

"Под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские воины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сообщил спикер.

скриншот deepstatemap.live

По его словам, российские оккупанты попытались восстановить утраченное положение в районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области, но безуспешно. Также захватчики оказывают мощное сопротивление, перемещают подразделения и активно используют резервы.

скриншот deepstatemap.live

Кроме того, ВСУ ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. В то же время защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник проводит безуспешные наступательные действия в районах Надежды, западнее и южнее Клещеевки. Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений", - заявил Ковалев.

скриншот deepstatemap.live

Освобождение Старомайорского

Следует отметить, что на этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в райого Старомайорского. Защитники продвинулись на 500 метров по линии фронта.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наши воины освободили населенный пункт Старомайорское. Там продолжается зачистка.

РБК-Украина объясняло, почему важна деоккупация Старомайорского - читайте об этом в нашем материале.

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