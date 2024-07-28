ВСУ продвинулись в Волчанске и восстановили позиции возле Торецка: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Силы обороны Украины недавно продвинулись в пределах Волчанска (к северо-востоку от Харькова).

Геолокационные кадры, опубликованные 26 и 27 июля, показывают, что ВСУ продвинулись дальше вдоль улицы Соборной в центре Волчанска и улицы Степной в северо-восточной части города.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Старицы (к северо-востоку от Харькова).

Российские оккупанты продолжали наступать в районе Глубокого, Слобожанского, Волчанска и Тихого.

Как заявили в Харьковской группировке войск ВСУ, российские захватчики перебросили несколько групп из района Сотницкого Казачка на передовые позиции, вероятно, на другом участке фронта в Харьковском направлении, говорится в отчете.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты 27 июля продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но линия фронта не менялась.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к юго-востоку от Купянска вблизи Глушковки и к северу от Песчаного, а также в лесной зоне к западу от Кременной, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики продолжали штурмы в районе Синьковки, возле Табаевки, Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки, Невского, Новосергеевки, возле Тернов и в районе Серебрянского лесничества.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ 27 июля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденного продвижения в этом районе не было.

Оккупанты 26 и 27 июля продолжали наступательные действия в районе Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Российский блогер заявил, что части российской 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) якобы закрепляют позиции в окрестностях Переездного.

Войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продолжают продвигаться к западу от Калиновки, хотя в ISW еще не получили подтверждения, что оккупанты действуют к западу от канала Северский-Донец Донбасса в пределах населенного пункта или прилегающей территории.

Российские захватчики 26 и 27 июля продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, в районе Григорьевки и Андреевки.

Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, показывают, что ВСУ восстановили свои позиции на севере н.п. Южное (юго-восточнее Торецка).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись дальше в центре Железного и в Северном, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики 26 и 27 июля продолжали наступательные действия в районах Торецка, Северного, Железного и в районе Нью-Йорка.

Сообщается, что 27 июля российские оккупанты продвинулись северо-западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

В Минобороны РФ утверждали, что подразделения российской Центральной группировки сил захватили Лозоватскую, что согласуется с оценкой экспертов ISW о продвижении оккупантов в этом районе.

Российские блогеры рассказывали, что войска РФ продвинулись к восточной окраине Веселого, вошли в населенный пункт и захватили примерно треть поселка, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска северо-западнее Авдеевки также продвинулись возле Волчьего и Прогресса и в направлении Ивановки.

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Калинового, возле Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Тимофеевки, Новоселовки Первой, Волчьего, Желанного, Межового, Лисичного, возле Яснобродовки, в районе Карловки и Нетайлово 26 и 27 июля.

Войска РФ недавно продвинулись к западу и юго-западу от города Донецка.

В сети 26 июля были опубликованы геолокационные кадры, на которых показано, как захватчики поднимают триколор в северной Красногоровке (к западу от города Донецка).

Как отмечают аналитики ISW, такие кадры указывают на то, что захватчики недавно продвинулись в поселок, а российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись в западную Красногоровку.

Геолокация, опубликованная 27 июля, указывает на то, что российские оккупанты продвинулись дальше к югу от Константиновки во время механизированного штурма размером примерно в усиленный батальон, который оккупанты провели в этом районе 24 июля.

Также войска РФ 26 и 27 июля продолжали наступательные действия в районе Георгиевки и Красногоровки, в районе Константиновки, Парасковеевки и Водяного.

Позиционные бои продолжались 26 и 27 июля южнее Великой Новоселки, в том числе в районе Урожайного в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

Бои велись 27 июля на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

26 и 27 июля продолжались бои вблизи Работино, Вербового, Малой Токмачки и возле Новоандреевки.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ капитан Дмитрий Лиховий 26 июля заявил, что оккупанты проводят небольшие пехотные атаки по украинским позициям у Малой Токмачки.

Также Лиховий подчеркнул, что ВСУ не видели переброски российскими войсками резервов в Запорожскую область или сосредоточения сил для наступательной операции в этом направлении.

В Генштабе ВСУ 27 июля сообщили, что российские оккупанты провели один неудачный штурм в неустановленном районе на Днепровском направлении в Херсонской области.

Российский "военкор" заявлял, что путинские войска испытывают проблемы со снабжением беспилотников FPV с тепловизорами новосозданных подразделений, которые действуют на Херсонском направлении.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе в вечернем отчете 27 июля рассказали, что в течение суток на фронте произошло 96 боестолкновений.

Также в военном командовании отметили, что ситуация на Покровском направлении остается самой горячей - там противник за день совершил 27 штурмовых и наступательных действий.