ЗСУ просунулися у Вовчанську і відновили позиції біля Торецька: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Сили оборони України нещодавно просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова).

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 і 27 липня, показують, що ЗСУ просунулися далі вздовж вулиці Соборної у центрі Вовчанська та вулиці Степової у північно-східній частині міста.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Стариці (на північний схід від Харкова).

Російські окупанти продовжували наступ в районі Глибокого, Слобожанського, Вовчанська та Тихого.

Як заявили в Харківському угрупованні військ ЗСУ, російські загарбники перекинули кілька груп з району Сотницького Козачка на передові позиції, ймовірно, на іншій ділянці фронту на Харківському напрямку, йдеться у звіті.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти 27 липня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але лінія фронту не змінювалася.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на південний схід від Куп’янська поблизу Глушківки та на північ від Піщаного, а також в лісовій зоні на захід від Кремінної, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники продовжували штурми в районі Синьківки, біля Табаївки, Новоселівського, Стельмахівки, в районі Новоєгорівки, Макіївки, Невського, Новосергіївки, біля Тернів та в районі Серебрянського лісництва.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ 27 липня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтвердженого просування у цьому районі не мали.

Окупанти 26 і 27 липня продовжували наступальні дії в районі Верхньокам'янського, Спірного та Івано-Дар'ївки.

Російський блогер заявив, що частини російської 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) нібито закріплюють позиції на околицях Переїзного.

Війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська продовжують просуватися на захід від Калинівки, хоча в ISW ще не отримали підтвердження, що окупанти діють на захід від каналу Сіверський-Донець Донбасу в межах населеного пункту чи прилеглої території.

Російські загарбники 26 і 27 липня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, в районі Григорівки та Андріївки.

Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що ЗСУ відновили свої позиції на півночі н.п. Південне (на південний схід від Торецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися далі в центрі Залізного і в Північному, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники 26 і 27 липня продовжували наступальні дії в районах Торецька, Північного, Залізного і в районі Нью-Йорка.

Повідомляється, що 27 липня російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

В Міноборони РФ стверджували, що підрозділи російського Центрального угруповання сил захопили Лозуватське, що узгоджується з оцінкою експертів ISW щодо просування окупантів у цьому районі.

Російські блогери розповідали, що війська РФ просунулися до східної околиці Веселого, увійшли в населений пункт і захопили приблизно третину селища, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська на північний захід від Авдіївки також просунулися біля Вовчого та Прогресу та в напрямку Іванівки.

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Калинового, біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Тимофіївки, Новоселівки Першої, Вовчого, Желанного, Межового, Лисичного, біля Яснобродівки, в районі Карлівки і Нетайлового 26 і 27 липня.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід і південний захід від міста Донецька.

В мережі 26 липня були опубліковані геолокаційні кадри, на яких показано, як загарбники піднімають триколор у північній Красногорівці (на захід від міста Донецька).

Як зазначають аналітики ISW, такі кадри вказують на те, що загарбники нещодавно просунулися в селище, а російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просунулися в західну Красногорівку.

Геолокація, опублікована 27 липня, вказує на те, що російські окупанти просунулися далі на південь від Костянтинівки під час механізованого штурму розміром з приблизно посилений батальйон, який окупанти здійснили в цьому районі 24 липня.

Також війська РФ 26 і 27 липня продовжували наступальні дії в районі Георгіївки та Красногорівки, в районі Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

Позиційні бої тривали 26 і 27 липня на південь від Великої Новосілки, в тому числі в районі Урожайного в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

Бої точилися 27 липня на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

26 і 27 липня тривали бої поблизу Роботиного, Вербового, Малої Токмачки та біля Новоандріївки.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ капітан Дмитро Лиховій 26 липня заявив, що окупанти проводять невеликі піхотні атаки по українських позиціях біля Малої Токмачки.

Також Лиховій наголосив, що ЗСУ не бачили перекидання російськими військами резервів у Запорізьку область чи зосередження сил для наступальної операції на цьому напрямку.

У Генштабі ЗСУ 27 липня повідомили, що російські окупанти провели один невдалий штурм у невстановленому районі на Дніпровському напрямку у Херсонській області.

Російський "воєнкор" заявляв, що путінські війська мають проблеми з постачанням безпілотників FPV з тепловізорами до новостворених підрозділів, які діють на Херсонському напрямку.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі у вечірньому звіті 27 липня розповіли, що протягом доби на фронті відбулося 96 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зауважили, що ситуація на Покровському напрямку залишається найгарячішою - там противник за день здійснив 27 штурмових і наступальних дій.