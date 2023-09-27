ВСУ продвинулись в районе Бахмута и в Запорожской области: карты боев ISW

Украинские войска преуспели вблизи Ивановского, Клещиевки, Орадовки и Зайцево Донецкой области. Также украинские силы продвинулись на западе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские источники утверждали, что российские войска совершили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 26 сентября, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска не проводили штурмов на Купянском и Лиманском направлениях.

Российский агрегатор новостей утверждал, что 25 сентября российские силы атаковали вблизи Двухлетней, Петропавловки, Синьковки, Новоегоровки и Белогоровки.

26 сентября Минобороны России заявило, что российские войска якобы отразили украинские атаки вблизи Кузьминого и Дибровы.

Бои в Донецкой области

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении, а спикер Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что украинские войска добились успеха вблизи Ивановского, Клищиевки, Орадовки и Зайцево.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска продолжили штурм, а войска РФ отошли с позиций вдоль участка железнодорожного пути к северо-востоку от Клещиевки.

26 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения российской 200-й отдельной мотострелковой бригады, действующие на северном фланге Бахмута, несут значительные потери. Эти подразделения прибыли в район Бахмута для защиты северного фланга от украинского контрнаступления.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили пять контратак россиян вблизи Клищиевки. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 18 сентября заявил, что во время освобождения Андреевки и Клещиевки украинские войска уничтожили боеспособность подразделений 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ РФ.

26 сентября российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на участке Авдеевка – Донецк, но не продвинулись. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Авдеевки, юго-восточнее Северного и близ Марьинки.

Российский "военкор" заявил, что подразделения "Шторм-Z" якобы захватили несколько украинских опорных пунктов возле Опросного, но понесли большие потери.

"Южная ось"

Российское Минобороны утверждало, что украинские силы атаковали возле Старомайорского. Российский "военкор" заявлял, что украинские войска якобы безуспешно атаковали у Приютного и в направлении Великой Новоселки.

Украинские силы проводили наступательные операции на мероприятии Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 26 сентября.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы достигли северной окраины Новопрокоповки. Другой военный блоггер из РФ утверждал, что украинские войска продвинулись северо-западнее Вербового.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун 25 сентября заявил, что российские войска продолжают минировать и строить укрепления в глубинной линии обороны на Таврическом направлении.

18 сентября украинские войска нанесли удар с HIMARS по российскому военному штабу в оккупированной части Херсонской области , убив восемь офицеров и ранив семерых. На геолокированных кадрах удара видно, что штаб расположен в Раденске (24 км к юго-востоку от Херсона).