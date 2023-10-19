ВСУ продвинулись вблизи Бахмута и в районе Роботиного: карты боев ISW

ВСУ в ходе наступательных операций преуспели к югу от Бахмута. Оккупанты заявляют, что украинские войска перешли железную дорогу возле террикона в районе Клещиевки. Также украинская армия достигла частичного успеха к югу от Роботино.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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