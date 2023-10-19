ЗСУ просунулися поблизу Бахмута і в районі Роботиного: карти боїв ISW

ЗСУ в ході наступальних операцій здобули успіхи на південь від Бахмута. Окупанти заявляють, що українські війська перейшли залізницю біля терикону в районі Кліщіївки. Також, українська армія досягла часткового успіху на південь від Роботиного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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