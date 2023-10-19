ВСУ продвинулись вблизи Бахмута и в районе Роботиного: карты боев ISW

ВСУ в ходе наступательных операций преуспели к югу от Бахмута. Оккупанты заявляют, что украинские войска перешли железную дорогу возле террикона в районе Клещиевки. Также украинская армия достигла частичного успеха к югу от Роботино.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

18 октября русские войска вели наступательные действия под Купянском, но не предпринимали никаких подтвержденных наступлений. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) в ночь на 17 октября, хотя ISW не нашло доказательств этому.

Министерство обороны Великобритании 18 октября сообщило, что российская наступательная активность на Купянско-Лиманском направлении значительно усилилась за последние две недели и что подразделения 6-й общевойсковой армии и 1-й гвардейской танковой армии и вновь 25-я общевойсковая армия РФ атаковали на этом фронте с ограниченным успехом.

В Минобороны России утверждали, что силы РФ якобы отразили украинские атаки вблизи Синьковки, Ивановки, Первомайского и Орлянки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись по направлению Макеевки в ночь на 17 октября, хотя ISW не нашло доказательств этого утверждения. Российский агрегатор новостей заявил, что продолжаются бои вблизи Торского.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Макеевки.

Бои в Донецкой области

18 октября украинские силы продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись к югу от города.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что украинские войска продолжали атаковать железнодорожный путь вблизи Клещиевки. Один из них заявил, что украинским силам удалось продвинуться северо-восточнее Клещиевки, а другой утверждал, что украинские силы перешли железную дорогу возле террикона в районе Клещиевки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Клищиевки.

На геолокационных кадрах от 17 октября якобы видно, что российские войска контратаковали украинские позиции к северу от трассы E50 к югу от Авдеевки и якобы продвинулись по местной улице Соборной в направлении ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки.

Авдеевский мэр Виталий Барабаш отметил, что российские войска, похоже, перегруппировываются под городом, и предупредил, что в ближайшие дни, вероятно, состоится новый этап боев.

Представитель Генштаба и Таврической группировки войск Украины Александр Штупун сообщил, что российские войска перегруппировываются под Авдеевкой и не прекращают попытки оцепления города.

Российские источники все чаще жалуются на плохие условия, в которых находятся воюющие под Авдеевкой войска.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, указывают на то, что украинские силы, возможно, совершили ограниченную контратаку к северу от трассы E50 к югу от Авдеевки. Российский военкор утверждал, что украинские силы улучшили свои позиции возле Водяного и заняли новые позиции в близлежащей лесной зоне.

Генштаб ВСУ , что украинские силы отразили более 20 атак россиян вблизи Марьинки и Новомихайловки. Представитель 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Украины Ярослав Чепурный 18 октября отметил, что в последние недели российские войска усилили артиллерийские, беспилотные и управляемые авиационные удары по Марьинке, и сообщил, что оккупанты обычно штурмуют несколько украинских позиций в Марьинке.

"Южная ось"

Российский батальон "Восток", как сообщается, действует в районе границы Донецко-Запорожской областей, заявил, что украинские силы атаковали неопределенный участок этой линии фронта в ночь с 17 на 18 октября.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Новомайорского и к югу от Золотой Нивы и Пречистовки.

18 октября украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы добились неопределенного частичного успеха к югу от Роботиного.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска продолжали наступление на линии Копани-Роботино-Новопрокопка-Вербовое. Они заявили , что украинские пехотные группы совершили "широкомасштабную" атаку на Вербовое и Новопрокоповку с помощью четырех-пяти единиц техники и групп по 20 человек каждая.

Российский агрегатор новостей утверждал, что украинские силы атаковали у Копани 17 октября.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции восточнее Малой Токмачки и юго-западнее Роботиного.

Спикер Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска постоянно прощупывают украинскую оборону и пытаются восстановить утраченные позиции юго-западнее Роботиного.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 17 октября морская авиация Черноморского флота РФ якобы уничтожила украинский морской беспилотник в Черном море.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 18 октября заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начинают патрулировать воздушное пространство над Черным морем самолетами МиГ-31, вооруженными гиперзвуковыми зенитно-ракетными комплексами Х-47М2 "Кинжал".