ЗСУ просунулися поблизу Бахмута і в районі Роботиного: карти боїв ISW

ЗСУ в ході наступальних операцій здобули успіхи на південь від Бахмута. Окупанти заявляють, що українські війська перейшли залізницю біля терикону в районі Кліщіївки. Також, українська армія досягла часткового успіху на південь від Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

18 жовтня російські війська вели наступальні дії під Куп’янськом, але не робили жодних підтверджених наступів. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) в ніч на 17 жовтня, хоча ISW не знайшло доказів цьому.

Міністерство оборони Великобританії 18 жовтня повідомило, що російська наступальна активність на Куп’янсько-Лиманському напрямку значно посилилася за останні два тижні та що підрозділи 6-ї загальновійськової армії та 1-ї гвардійської танкової армії і новостворена 25-та загальновійськова армія РФ атакували на цьому фронті з обмеженим успіхом.

У Міноборони Росії стверджували, що сили РФ нібито відбили українські атаки поблизу Синьківки, Іванівки, Першотравневого та Орлянки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися в напрямку Макіївки в ніч на 17 жовтня, хоча ISW не знайшло доказів цього твердження. Російський агрегатор новин заявив, що тривають бої поблизу Торського.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Макіївки.

Бої у Донецькій області

18 жовтня українські сили продовжили наземні атаки поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися на південь від міста.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що українські війська продовжували атакувати залізничну колію поблизу Кліщіївки. Один з них заявив, що українським силам вдалося просунутися на північний схід від Кліщіївки, а інший стверджував, що українські сили перейшли залізницю біля терикону в районі Кліщіївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Кліщіївки.

На геолокаційних кадрах від 17 жовтня нібито видно, що російські війська контратакували українські позиції на північ від траси E50 на південь від Авдіївки та начебто просунулися місцевою вулицею Соборною в напрямку ресторану "Царська охота" на південній околиці Авдіївки.

Авдіївський міський голова Віталій Барабаш зазначив, що російські війська, схоже, перегруповуються під містом, і попередив, що найближчими днями, ймовірно, відбудеться новий етап боїв.

Речник Генштабу та Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун повідомив, що російські війська перегруповуються під Авдіївкою та не припиняють спроби оточення міста.

Російські джерела все частіше скаржаться на погані умови, в яких перебувають війська, які воюють під Авдіївкою.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня, вказують на те, що українські сили, можливо, здійснили обмежену контратаку на північ від траси E50 на південь від Авдіївки. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили покращили свої позиції біля Водяного та зайняли нові позиції в прилеглій лісовій зоні.

Генштаб ЗСУ , що українські сили відбили понад 20 атак росіян поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Речник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади України Ярослав Чепурний 18 жовтня зазначив, що останніми тижнями російські війська посилили артилерійські, безпілотні та керовані авіаційні удари по Мар’їнці, і повідомив, що окупанти зазвичай штурмують кілька українських позицій у Мар’їнці одночасно.

"Південна вісь"

Російський батальйон "Восток", який, як повідомляється, діє в районі кордону Донецько-Запорізької областей, заявив, що українські сили атакували невизначену ділянку цієї лінії фронту в ніч з 17 на 18 жовтня.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Новомайорського та на південь від Золотої Ниви і Пречистівки.

18 жовтня українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли невизначеного часткового успіху на південь від Роботиного.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська продовжували наступ на лінії Копані-Роботине-Новопрокопівка-Вербове. Вони заявили , що українські піхотні групи здійснили "широкомасштабну" атаку на Вербове та Новопрокопівку за допомогою чотирьох-п’яти одиниць техніки та груп по 20 осіб кожна.

Російський агрегатор новин стверджував, що українські сили атакували біля Копані 17 жовтня.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції на схід від Малої Токмачки та на південний захід від Роботиного.

Речник Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська постійно прощупують українську оборону та намагаються відновити втрачені позиції на південний захід від Роботиного.

У Міноборони Росії повідомили, що в ніч на 17 жовтня морська авіація Чорноморського флоту РФ нібито знищила український морський безпілотник у Чорному морі.

Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції в Пекіні 18 жовтня заявив, що Повітряно-космічні сили (ВКС) Росії починають патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками МіГ-31, озброєними гіперзвуковими зенітно-ракетними комплексами Х-47М2 "Кинджал".