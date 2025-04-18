ВСУ продвинулись под Торецком, оккупанты давят на семи направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Купянска, Покровска, Новопавловки, Великой Новоселки, Торецка, на западе Запорожской области и в Курской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 18 апреля отчет Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, что россияне захватили монастырь Святого Николая к юго-западу от Гуево (к югу от Суджи вблизи международной границы).

Между тем некоторые российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины все еще занимают Свято-Николаевский монастырь.

16 и 17 апреля продолжались бои возле н.п. Горналь (к юго-западу от Суджи), Олешня (к западу от Суджи) и Гуево.

17 апреля шли бои на северо-западе Белгородской области, но войска РФ не смогли там продвинуться.

Российские блогеры утверждали, что 16 и 17 апреля ВСУ совершили контратаку под Поповкой и Демидовкой.

Силы обороны и безопасности Украины второй день подряд наносят удары по базе российской ракетной бригады в Ивановской области. Опубликованные 17 апреля геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские беспилотники ударили по российской 112-й ракетной бригаде в Шуе Ивановской области.

Российские источники ISW утверждали, что ВСУ снова обстреляли базу в ночь на 17 апреля после того, как нанесли удар по базе 16 апреля.

Российский блогер утверждал, что ВСУ обстреляли административные здания бригады 16 апреля, но в ночь на 17 апреля ударили по складам и технологической инфраструктуре бригады.

Правительство Ивановской области 17 апреля сообщило, что войска РФ якобы отразили удар украинских беспилотников по Шуе, но дома получили повреждения, тогда как Минобороны России не сообщало об ударах украинских беспилотников по Ивановской области в ночь с 16 на 17 апреля.

"Северная ось"

17 апреля российские захватчики продолжили наземные штурмы в Сумской области, но продвинуться не смогли. Бои продолжались к северу от Юнаковки (к юго-востоку от Беловодов).

Украинский военный аналитики Машовец заявил, что российские передислокации с Курского направления на другие неопределенные участки фронта замедляют усилия России создать "буферную зону" в Сумской области. Он также рассказал, что ВСУ оттеснили войска РФ к северу от Беловодов и предотвратили попытки россиян захватить высоты возле Юнаковки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 17 апреля провели ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись.

Войска РФ атаковали вблизи Волчанска 16 и 17 апреля. 17 апреля российские источники ISW утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали под Волчанском.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что россияне продвинулись на восток от Каменки (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы).

Войска РФ атаковали вблизи Западного и возле Петропавловки 16 и 17 апреля.

17 апреля российские захватчики продолжали наступать в направлении Боровой, но не смогли продвинуться.

Машовец сообщил, что ВСУ контратаковали к востоку от Загрызово (к северо-востоку от Боровой) и продвинулись примерно на 1 км, но в ISW не имеют подтверждения такого заявления.

Войска РФ атаковали возле Загрызово, Богуславки и Новой Кругляковки, возле Надежды, в районе Новосергиевки и Грековки и наступали Ольговку 16 и 17 апреля.

17 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. 16 и 17 апреля войска РФ атаковали в районе Новомихайловки, Нового, Мирного и Ямполовки, в направлении Зеленой Долины и в районе Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

17 апреля войска РФ продолжали наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 16 и 17 апреля российские захватчики атаковали в районе Григорьевки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Российский "военкор" рассказывал, что Верхнекаменское якобы является спорной "серой зоной".

Российские захватчики 17 апреля продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. 16 и 17 апреля войска РФ атаковали возле самого Часового Яра, в районе Озаряновки и в направлении Ступочек, а также в районе Курдюмовки.

Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись в западной части Дружбы (северо-восточнее Торецка).

Вместе с тем фиксируется и продвижение на Торецком направлении также со стороны российских захватчиков. Как показывают обнародованные 16 и 17 апреля геолокационные кадры, россияне продвинулись в северной и северо-западной частях Торецка и на шахте Новоторецка к северо-западу от Торецка.

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Дачного, Дружбы, Дилиевки, Леонидовки, Сухой Балки и Валентиновки 16 и 17 апреля. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали в окрестностях Торецка.

Спикер украинской бригады, действующей на Торецком направлении, сообщил, что враг продолжает вести постоянные механизированные и пехотные штурмы, а также использует бронетехнику для подведения пехоты как можно ближе к линии фронта.

Представитель отметил, что россияне имеют в этом районе беспрецедентное количество беспилотников, и что российские механизированные штурмы включают машины со "всем возможным оборудованием для радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", и головную машину с минным тралом.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись на восток от Миролюбовки (к востоку от Покровска).

Российские захватчики атаковали возле Миролюбовки, Старой Николаевки, Зеленого Поля, Водяного Второго, Луча, Александрополя, Новоторецкого и Елизаветовки, возле Лисовки, Шевченко, Зеленого, Звериного, Песчаного, Новоалександровки и Котлиного 16 и 17 апреля.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Как показывают опубликованные 17 апреля геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, войска РФ недавно продвинулись к северной части Надиевки (к востоку от Новопавловки).

16 и 17 апреля российские захватчики наступали в районе Успеновки, Преображенки, Троицкого и Богдановки.

17 апреля Минобороны России заявило, что войска РФ якобы захватили Преображенку (к юго-востоку от Новопавловки), но в ISW считают, что россияне оккупировали этот населенный пункт еще по состоянию на 29 марта.

17 апреля войска РФ продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись. 16 и 17 апреля войска РФ атаковали в районе Константинополя и Андреевки, в районе Разлива и Багатира. Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали к югу от Отрадного.

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что войска РФ немного продвинулись на юго-восток от Днепроэнергии (к северу от Большой Новоселки).

17 апреля российские захватчики наступали в районе Привольного. Российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Днепроэнергии и Веселого (северо-западнее Днепроэнергии).

"Южная ось"

Войска РФ недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что российские подразделения продвинулись вдоль трассы Т-0815 Орехов - Пологи к югу от Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова) во время механизированного штурма на широком фронте к югу и юго-западу от Орехова 16 апреля.

16 и 17 апреля российские захватчики атаковали в районе Малой Токмачки, Лобкового, Новоданиловки, Степного, Каменского, Щербаков и Малых Щербаков.

В Южном оперативном командовании ВСУ сообщили, что Силы обороны недавно уничтожили российскую радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" в неустановленном месте на юге страны.

Войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении 16 и 17 апреля, но продвинуться не смогли.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 17 апреля информировали, что с начала суток на фронте произошло 114 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские захватчики продолжают давить на Покровском направлении.