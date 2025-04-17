Самые горячие направления и потери оккупантов: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 17 апреля произошло 114 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток российские захватчики нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив три ракеты и 60 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 1086 дронов-камикадзе и осуществили более 5000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызово. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Подвергся бомбардировкам Купянск.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполовка и в сторону Грековки и Григорьевки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек. Украинские подразделения отбили пять атак, три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 54 раза атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка. Наши защитники отбили 48 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, ликвидировано 703 оккупанта, из которых 480 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 26 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, одну РСЗО, 13 единиц автомобильной техники, 10 БПЛА, три пункта управления БПЛА, три портативные станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада БК и 170 единиц мототехники; также повредили четыре артиллерийские системы, два танка, одно средство ПВО, три мотоцикла и автомобиль.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили шесть атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

В Курской области произошло 13 боестолкновений с российскими захватчиками, до сих пор продолжаются два. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, осуществил 316 артиллерийских обстрелов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.