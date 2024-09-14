ВСУ продвинулись в Курской области, но и у РФ есть успехи: карта боев

Напомним, что по словам представителя ОТУ "Северск" Вадима Мысника, количество россиян на Курском направленир возросло в 3-4 раза и сейчас там находится до 45 тысяч военных РФ.

"Если говорить о данных из открытых источников, то до начала проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам - от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", - сказал он в эфире телемарафона.

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