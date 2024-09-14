ЗСУ просунулися в Курській області, але й РФ має успіхи: мапа боїв

Нагадаємо, що за словами представника ОТГ "Сіверськ" Вадима Мисника, кількість росіян на Курському напрямку зросла в 3-4 рази і зараз там перебуває до 45 тисяч військових РФ.

"Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то до початку проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками - від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ", - сказав він в ефірі телемарафону.

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