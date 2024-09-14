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ВСУ продвинулись в Курской области, но и у РФ есть успехи: карта боев

Суббота 14 сентября 2024 19:47
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ВСУ продвинулись в Курской области, но и у РФ есть успехи: карта боев Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Операция ВСУ в Курской области продолжается и наши воины имеют новые успехи. В то же время враг контратакует, а также продолжает продвигаться на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

Успехи ВСУ

Согласно обновленной карте Силы обороны Украины продвинулись в Курской области и заняли населенные пункты Ветрено, Дуровку и часть Журавлей.

Успехи РФ

В то же время, враг не оставляет попыток как вернуть свои земли в Курской области, так и оккупировать новые территории Украины. В частности, противник тоже имеет некоторые успехи, в том числе и в Донецкой области.

"Враг оккупировал Галицыновку и Снагость с окрестными селами, а также продвинулся в сторону Любимовки, возле Песчаного, Григорьевки, Острого, Георгиевки, в Синьковке, Нью-Йорке и Украинске", - утверждает DeepState.

Напомним, что по словам представителя ОТУ "Северск" Вадима Мысника, количество россиян на Курском направленир возросло в 3-4 раза и сейчас там находится до 45 тысяч военных РФ.

"Если говорить о данных из открытых источников, то до начала проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам - от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", - сказал он в эфире телемарафона.

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