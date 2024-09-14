ВСУ продвинулись в Курской области, но и у РФ есть успехи: карта боев
Операция ВСУ в Курской области продолжается и наши воины имеют новые успехи. В то же время враг контратакует, а также продолжает продвигаться на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.
Успехи ВСУ
Согласно обновленной карте Силы обороны Украины продвинулись в Курской области и заняли населенные пункты Ветрено, Дуровку и часть Журавлей.
Успехи РФ
"Враг оккупировал Галицыновку и Снагость с окрестными селами, а также продвинулся в сторону Любимовки, возле Песчаного, Григорьевки, Острого, Георгиевки, в Синьковке, Нью-Йорке и Украинске", - утверждает DeepState.
Напомним, что по словам представителя ОТУ "Северск" Вадима Мысника, количество россиян на Курском направленир возросло в 3-4 раза и сейчас там находится до 45 тысяч военных РФ.
"Если говорить о данных из открытых источников, то до начала проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам - от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", - сказал он в эфире телемарафона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.