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ЗСУ просунулися в Курській області, але й РФ має успіхи: мапа боїв

Субота 14 вересня 2024 19:47
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ЗСУ просунулися в Курській області, але й РФ має успіхи: мапа боїв Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Операція ЗСУ в Курській області продовжується і наші воїни мають нові успіхи. Водночас ворог контратакує, а також продовжує просуватися на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState.

Успіхи ЗСУ

Згідно оновленої мапи, Сили оборони України просунулись в Курській області та зайняли населені пункти Вітряно, Дуровку та частину Журавлів.

Успіхи РФ

Тим часом ворог не полишає спроб як повернути свої землі у Курській області, так і окупувати нові території України. Зокрема, противник теж має деякі успіхи, в тому числі в Донецькій області.

"Ворог окупував Галицинівку та Снагость з навколишніми селами, а також просунувся в бік Любимівки, біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську", - стверджує DeepState.

Нагадаємо, що за словами представника ОТГ "Сіверськ" Вадима Мисника, кількість росіян на Курському напрямку зросла в 3-4 рази і зараз там перебуває до 45 тисяч військових РФ.

"Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то до початку проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками - від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ", - сказав він в ефірі телемарафону.

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