ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных и оборонных операций на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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