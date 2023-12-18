ЗСУ просунулися на Куп’янському напрямку та контратакували біля Авдіївки: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних та оборонних операцій на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ просунулися в районі Синьківки на Куп’янському напрямку та успішно контратакували на схід від Невельського під Авдіївкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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