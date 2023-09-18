ВСУ продвинулись на нескольких направлениях в Донецкой области: карты боев ISW

Украинские войска 17 сентября освободили от российских оккупантов Клещиевку. Также ВСУ продвинулись на участке Авдеевка – Донецк и восточнее Красногоровки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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