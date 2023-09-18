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ЗСУ просунулися на кількох напрямках в Донецької області: карти боїв ISW

Фото: українські війська просунулися в Донецькій області на кількох напрямках (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські війська 17 вересня звільнили від російських окупантів Кліщіївку. Також ЗСУ просунулися на ділянці Авдіївка – Донецьк та на схід від Красногорівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш

Бої у Донецькій області

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун

"Південна вісь"

 

 

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ