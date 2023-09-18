ЗСУ просунулися на кількох напрямках в Донецької області: карти боїв ISW

Українські війська 17 вересня звільнили від російських окупантів Кліщіївку. Також ЗСУ просунулися на ділянці Авдіївка – Донецьк та на схід від Красногорівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш
Бої у Донецькій області
Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун
"Південна вісь"
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