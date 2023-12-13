ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и контратаковали возле Авдеевки: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательные действия в Донецкой области. В частности, ВСУ подняли украинский флаг над Горловским терриконом. Также наши воины контратаковали на Авдеевском направлении и отбили российские силы с позиций у Степного.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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