ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку і контратакували біля Авдіївки: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних дій в Донецькій області. Зокрема, ЗСУ підняли український прапор над Горлівським териконом. Також наші воїни контратакували на Авдіївському напрямку та відкинули російські сили з позицій біля Степового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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