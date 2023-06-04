ВСУ уничтожили 470 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 470 живой силы врага. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 210 военных

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что контрразведчики СБУ продолжают успешно ликвидировать врага на фронте. Военные поделились видео, на котором продемонстрировали уничтожение зенитно-ракетных комплексов "БУК-М1" и трех "ТОР-2М".

За прошедшие сутки, как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, артиллеристы ВСУ на Таврическом направлении выполнили 997 огневых задач, в результате чего были убиты и ранены около роты россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.