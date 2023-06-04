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ВСУ уничтожили 470 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

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Воскресенье 04 июня 2023 09:03
ВСУ уничтожили 470 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 470 живой силы врага. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 210 военных

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 209 940 (+470) человек ликвидировано;
  • танков - 3837 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7512 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем - 3555 (+22) ед.;
  • РСЗО - 583 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 344 (+2) ед.;
  • самолетов - 313 (+0) ед.;
  • вертолетов - 298 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3175 (+10) ед.;
  • крылатые ракеты - 1132 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед.;
  • специальная техника - 479 (+4) ед.;

ВСУ уничтожили 470 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Фото: потери врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что контрразведчики СБУ продолжают успешно ликвидировать врага на фронте. Военные поделились видео, на котором продемонстрировали уничтожение зенитно-ракетных комплексов "БУК-М1" и трех "ТОР-2М".

За прошедшие сутки, как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, артиллеристы ВСУ на Таврическом направлении выполнили 997 огневых задач, в результате чего были убиты и ранены около роты россиян.

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