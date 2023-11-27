ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Россияне утверждают, что ВСУ продвинулись на полкилометра к Новофедоровке (15 км северо-восточнее Работино).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

26 ноября российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты якобы незначительно продвинулись юго-западнее Первомайского.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Синьковки, Ивановки, Новоселовского и вблизи Серебрянского леса.

Российский "военкор" заявил, что силы РФ безуспешно пытались продвинуться к северо-востоку и востоку от Купянска в течение последней недели.

Спикер Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо сообщил, что российские войска активизировали использование боеприпасов и беспилотников (FPV) вблизи Синковки, пытаясь продвинуться в направлении Купянска.

Российские источники утверждали, что 26 ноября украинские войска совершили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российский военный блоггер утверждал, что на прошлой неделе украинские силы пытались перехватить инициативу в районе Серебрянского леса, воспользовавшись передислокацией войск РФ из этого района по другим неопределенным направлениям.

В последние недели российские блоггеры постоянно заявляли, что украинские войска готовятся начать локализованное наступление близ Кременной.

Бои в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что 26 ноября украинские войска продолжили штурм к югу от Бахмута и наносят россиянам потери в личном составе и технике.

Российский "военкор" утверждал, что бронетехника кафиров атаковала вблизи Клищиевки, но украинские силы все еще контролируют ключевые высоты вокруг населенного пункта.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Клещиевки и Андреевки.

Сообщается, что 26 ноября украинские силы атаковали северо-западнее Горловки (25 км к югу от Бахмута).

Геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись северо-западнее Красногоровки (7 км северо-западнее Авдеевки) и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине города.

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска отразили все атаки РФ на Авдеевский коксохимический завод и вблизи Степного.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы к востоку от Новобахмутовки; к югу от Новокалинового; и у Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского.

Сообщается, что 26 ноября украинские силы продолжали контратаковать на линии фронта в Авдеевке.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска начали безуспешные наступательные операции вблизи Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Российские войска проводили наступательные операции в районе границы Донецко-Запорожской областей, но не совершали ни одного подтвержденного продвижения 26 ноября.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы безуспешно атаковали к востоку от Старомайорского и к югу от Золотой Нивы (11 км к юго-востоку от Великой Новоселки).

Российские источники утверждали, что украинские войска проводили наступательные операции на западе Запорожской области. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы атаковали Роботино и Вербовое (9 км восточнее Роботиного) небольшими группами пехоты.

26 ноября российский военный блоггер заявил, что на прошлой неделе украинские силы продвинулись на полкилометра к Новофедоровке (15 км к северо-востоку от Работино ).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска сохраняют позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр.