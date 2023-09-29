ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещиевку: карты боев ISW

ВСУ продолжают штурмы российских позиций на границе Запорожской и Донецкой областей, а также продвигаются под Бахмутом - в настоящее время Силы обороны вышли на территорию Андреевки и Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска 28 сентября продолжали ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наземную атаку России вблизи Белогоровки Луганской области (13 км к югу от Кремени).

27 сентября российский военный блоггер заявил, что российские войска продолжают давление на украинские войска вблизи Синьковки (6 км северо-восточнее Купянска), Петропавловки (7 км восточнее Купянска), Кисловки (20 км юго-восточнее Куп ская), а также к западу от Сватового. Другие российские источники 27 и 28 сентября утверждали, что в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной) продолжаются ограниченные бои.

28 сентября представитель Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что на линии фронта Купянск-Лиман действуют неизвестные части новосформированной 25-й общевойсковой армии РФ.

Ранее ИСВ сообщало со ссылкой на начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, что российские войска развернули 25-ю ОГА "приблизительно севернее Бахмута", а не на Купянск-Лиманском направлении. Однако заявление Евлаша от 28 сентября больше согласовывается с предварительными сообщениями о том, что российские войска развернули подразделения 25-й ОГА в направлении Купянск-Лиман.

28 сентября украинские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, недавно продвинулись. Заместитель начальника Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил, что на прошлой неделе украинские войска провели успешные штурмовые действия в Купянском и Лиманском направлениях.

Российский военный блоггер утверждал, что подразделения 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (6-я ОМСБр, ЗВО) 28 сентября отразили украинскую атаку в лесополосе у Синьковки. Министерство обороны России (МО) заявило, что российские силы отразили украинскую наземную атаку вблизи Дибровы (7 км юго-западнее Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута, но не добились подтвержденных успехов 28 сентября. Украинский командир 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады заявил, что украинские войска недавно продвинулись за Андреевку (10 км юго-западнее Бахмута) и Клещиевку (7 км юго-западнее Бахмута).

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали вести наступательные действия в Бахмутском направлении. Министерство обороны (МО) России заявило, что российские войска отразили украинскую атаку возле Клещиевки. Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска атаковали у железнодорожной линии к востоку от Андреевки и что некоторые позиции, которые ранее удерживала Россия вблизи Андреевки, теперь подвергаются сомнению.

Российские войска 28 сентября провели наступательные операции вблизи Бахмута, но не добились подтвержденных успехов. 27 сентября российский военный блоггер заявил, что российские войска очистили украинские силы от Орехово-Василовки (10 км северо-западнее Бахмута), но ISW не нашло доказательств этого повторного российского заявления.

28 сентября украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута), Клещиевки и Андреевки. Украинский директор планового управления Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович заявил, что российские военные усиливают передовые подразделения, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинцев по бахмутскому направлению.

Украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вероятно, значительно мешают операциям российских беспилотников вблизи Бахмута. 28 сентября представитель Восточной группировки ВС Украины капитан Илья Евлаш заявил, что за минувшие сутки украинские системы РЭБ сорвали 258 полетов российских беспилотников. 19 сентября российский военный блоггер заявил, что украинские системы РЭБ сильнее российских в районе Бахмута.

28 сентября российские войска вели наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили безуспешные атаки к югу от Авдеевки и вблизи Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки), Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки (на юго-западной окраине города Донецка) .

Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы неудачно атаковали вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки). Связанный с Кремлем военный блогер 27 сентября заявил, что российские войска захватили позиции вблизи Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка).

28 сентября Минобороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк вблизи Первомайского и юго-западнее Веселого (6 км к северу от Авдеевки).

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что 28 сентября украинские войска совершили ограниченные неудачные наземные атаки вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями. В Минобороны России утверждали, что подразделения российской Восточной группировки войск отразили две украинские атаки вблизи Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы безуспешно пытались продвинуться в направлении Заветного Желания (12 км к югу от Великой Новоселки). Другой российский военный блоггер заявил, что украинские войска пресекли попытки прорвать российскую оборону в этом районе и ведут штурм с тактическими целями.

28 сентября российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Ровно (10 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и к востоку от Урожайного и отразили неопределенные позиции к северу от Приютного.

28 сентября украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы продолжали наступление вдоль линии Работино-Вербово (10 км к югу от Орехова до 18 км к юго-востоку от Орехова) и проводили небольшие механизированные штурмы вблизи Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова).

Отдельные российские источники утверждали, что украинские штурмы под Новопрокоповкой и Вербовым были неудачными. В добровольческих батальонах "Шторм Осетия" и "Алания" заявили, что неизвестные источники продолжают распространять ложную информацию об украинском прорыве в районе Работино-Вербовое.

28 сентября российские войска продолжали контратаки на западе Запорожской области, но не добились подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Красного (9 км к востоку от Гуляйполя) и вблизи Работиного.

Российский военный блогер расширил кадры, якобы показывающие элементы 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-й гвардейской дивизии ВДВ), контратаковавших вблизи Вербового, и утверждал, что эти элементы захватили позиции на близлежащих опорных пунктах, хотя ISW не заметил доказательств каких-либо последних россиян успехи в области.

Российские военные блоггеры продолжают обеспокоенность украинской активностью на островах в дельте реки Днепр и возможностью украинского перехода на восточный (левый) берег Херсонской области. Известный российский военный блоггер заявил 28 сентября, что небольшие украинские группы высадились в болотистых районах к северо-востоку от Олешек (7 км к югу от Херсона).

Несколько российских военных блоггеров выразили озабоченность тем, что украинские войска накапливают силы для проведения высадки с островов в дельте реки Днепр на левый берег Херсонской области.

Несколько российских военных блоггеров 28 сентября заявили, что российские войска перехватили украинскую ракету, нацеленную на неопределенную цель в оккупированном Крыму. Другой российский военный блоггер 28 сентября заявил, что российские власти временно закрыли Керченский мост из-за угрозы украинского удара.

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