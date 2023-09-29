ЗСУ просунулись за Андріївку та Кліщіївку: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують штурми російських позицій на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також просуваються під Бахмутом - наразі Сили оборони вийшли за територію Андріївки та Кліщіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська 28 вересня продовжували обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наземну атаку Росії поблизу Білогорівки Луганської області (13 км на південь від Креміні).

27 вересня російський військовий блогер заявив, що російські війська продовжують тиск на українські війська поблизу Синьківки (6 км на північний схід від Куп’янська), Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська), а також на захід від Сватового. Інші російські джерела 27 і 28 вересня стверджували, що в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної) тривають обмежені бої.

28 вересня речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що на лінії фронту Куп’янськ-Лиман діють невідомі частини новосформованої 25-ї загальновійськової армії РФ.

Раніше ІСВ повідомляло з посиланням на начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирила Буданова, що російські війська розгорнули 25-у ОДА "приблизно на північ від Бахмута", а не на Куп’янськ-Лиманському напрямку. Однак заява Євлаша від 28 вересня більше узгоджується з попередніми повідомленнями про те, що російські війська розгорнули підрозділи 25-ї ОДА на напрямку Куп’янськ-Лиман.

28 вересня українські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, нещодавно просунулися. Заступник начальника Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що минулого тижня українські війська провели успішні штурмові дії на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Російський військовий блогер стверджував, що підрозділи 25-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (6-а ОМСБр, ЗВО) 28 вересня відбили українську атаку в лісосмузі біля Синьківки. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські сили відбили українську наземну атаку поблизу Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів 28 вересня. Український командир 5-ї окремої десантно-штурмової бригади заявив, що українські війська нещодавно просунулися за Андріївку (10 км на південний захід від Бахмута) та Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська відбили українську атаку біля Кліщіївки. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська атакували біля залізничної лінії на схід від Андріївки і що деякі позиції, які раніше утримувала Росія поблизу Андріївки, тепер піддаються сумніву.

Російські війська 28 вересня провели наступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів. 27 вересня російський військовий блогер заявив, що російські війська очистили українські сили від Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута), але ISW не знайшло доказів цієї повторної російської заяви.

28 вересня український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки. Український директор планового управління Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович заявив, що російські військові підсилюють передові підрозділи, щоб не допустити подальшого просування українців на бахмутському напрямку.

Українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), ймовірно, значно заважають операціям російських безпілотників поблизу Бахмута. 28 вересня речник Східного угруповання ЗС України капітан Ілля Євлаш заявив, що за минулу добу українські системи РЕБ зірвали 258 польотів російських безпілотників. 19 вересня російський військовий блогер заявив, що українські системи РЕБ сильніші за російські в районі Бахмута.

28 вересня російські війська вели наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк, але жодного підтвердженого просування не зробили. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили безуспішні атаки на південь від Авдіївки та поблизу Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк).

Російські військовий блогери стверджували, що російські сили невдало атакували поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки). Пов’язаний з Кремлем військовий блогер 27 вересня заявив, що російські війська захопили позиції поблизу Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька).

28 вересня Міноборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк поблизу Первомайського та на південний захід від Веселого (6 км на північ від Авдіївки).

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що 28 вересня українські війська здійснили обмежені невдалі наземні атаки вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями. У Міноборони Росії стверджували, що підрозділи російського Східного угруповання військ відбили дві українські атаки поблизу Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили безуспішно намагалися просунутися в напрямку Завітного Бажання (12 км на південь від Великої Новосілки). Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська присікли спроби прорвати російську оборону в цьому районі та ведуть штурм із тактичними цілями.

28 вересня російські війська продовжували обмежені наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) та Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та на схід від Урожайного та відбили невизначені позиції на північ від Приютного.

28 вересня українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Російські військовий блогери стверджували, що українські сили продовжували наступ уздовж лінії Роботине-Вербове (10 км на південь від Оріхова до 18 км на південний схід від Оріхова) і проводили невеликі механізовані штурми поблизу Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Окремі російські джерела стверджували, що українські штурми під Новопрокопівкою та Вербовим були невдалими. У добровольчих батальйонах "Шторм Осетія" і "Аланія" заявили, що невідомі джерела продовжують поширювати неправдиву інформацію про український прорив в районі Роботине-Вербове.

28 вересня російські війська продовжували контратаки на заході Запорізької області, але не досягли підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Червоного (9 км на схід від Гуляйполя) та поблизу Роботиного.

Російський військовий блогер розширив кадри, які нібито показують елементи 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7-ї гвардійської дивізії ВДВ), які контратакували поблизу Вербового, і стверджував, що ці елементи захопили позиції на прилеглих опорних пунктах, хоча ISW не помітив геолокаційних доказів будь-яких останніх росіян успіхи в області.

Російські військові блогери продовжують висловлювати стурбованість українською активністю на островах у дельті річки Дніпро та можливістю українського переходу на східний (лівий) берег Херсонської області. Відомий російський військовий блогер заявив 28 вересня, що невеликі українські групи висадилися в болотистих районах на північний схід від Олешок (7 км на південь від Херсона).

Кілька російських військових блогерів висловили занепокоєння тим, що українські війська накопичують сили для проведення висадки з островів у дельті річки Дніпро на лівий берег Херсонської області.

Кілька російських військових блогерів 28 вересня заявили, що російські війська перехопили українську ракету, націлену на невизначену ціль в окупованому Криму. Інший російський військовий блогер 28 вересня заявив, що російська влада тимчасово закрила Керченський міст через загрозу українського удару.

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