В ВСУ прокомментировали удары РФ с подлодок во время обстрела по Украине

В то же время, как говорит спикер, субмарины враг использует не часто, потому что боится, что их поразят украинские силы обороны.

"Они боятся. Если бы они были уверены на 100% в своих способностях, то субмарины выходили бы чаще. Они вышли недавно несколько раз для того, чтобы проверить насколько это возможно. Это применение было ожидаемым. Конечно враг пытается как-то вернуть любой функционал Черноморскому флоту, потому что они сейчас спрятались на базе в Новороссийске и там находятся", - рассказал он.

По данным Плетенчука, эти две субмарины находятся недалеко от пункта базирования Новороссийск.

"Скорее всего, они будут заходить в пункт базирования. Больше кораблей в море не находится", - отметил он.

Комментируя, сколько врагу нужно времени для перевооружения этих субмарин, чтобы вывести ракетоносители снова, Плетенчук сказал, что это сделать технически несложно, но у РФ есть другая проблема.

"Есть другая проблема - наличие оборудования. Для того, чтобы загрузить на субмарину соответствующие ракеты, она должна подняться на поверхность, загрузка происходит в надводном положении. И спецкраном на горизонтальном лафете эти ракеты опускаются до уровня подлодки, где уже их в горизонтальном положении загружают в нее", - добавил спикер.

Обстрел Украины

Российские войска массировано атаковали Украину 27 апреля, использовав 34 ракеты, в том числе "Искандер" и "Калибр". Как уточнили в Воздушных силах, в общей сложности РФ выпустила восемь крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Буквально вчера, 26 апреля, сообщалось, что захватчики вывели в Черное море два подводных ракетоносителя. Это случилось после довольно долгой паузы. Военные тогда уточняли, что общий пуск составлял как раз 8 ракет типа "Калибр".