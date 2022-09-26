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Россия бросит мобилизованных на фронт почти без подготовки, - британская разведка

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Украи, Понедельник 26 сентября 2022 08:30
Россия бросит мобилизованных на фронт почти без подготовки, - британская разведка Фото: мобилизация в России пополнит армию необученными солдатами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия уже призвала несколько десятков тысяч человек без военного опыта. После минимальной подготовки их направят на украинский фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на военные базы начали прибывать первые группы людей, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Выписано уже несколько десятков тысяч повесток. Теперь Россия столкнется с административными и логистическими проблемами, связанными с обучением войск.

По данным британской разведки, в отличие от большинства западных армий, российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат на низовом уровне в рамках оперативных подразделений, а не в специализированных учебных заведениях. Как правило, один батальон в составе каждой российской бригады остается в гарнизоне, если два других развертываются, и может предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев или пополнения. Однако Россия перебросила многие из этих третьих батальонов в Украину. Многие из призванных военнослужащих в течение нескольких лет не имели военного опыта.

"Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, предполагает, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной соответствующей подготовкой", - говорится в сообщении и отмечается, что среди новобранцев ожидается высокая степень сокращения личного состава.

Напомним, по данным британской разведки, Россия планирует усилить подразделения Росгвардии, воюющих в Украине. Эти силы особенно плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям в Украине.

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