ВСУ продолжают оттеснять врага на юге, но словам россиян нельзя верить, - Маляр

Силы обороны продолжают оттеснять врага на юге и востоке. Однако словам россиян нельзя верить, в том числе касательно отступления из Херсона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр.

Она отметила, что надо быть всегда готовым к чему-либо со стороны оккупантов.

"Вы можете не сомневаться в действиях наших Сил обороны. Они продолжают постепенно вытеснять врага с временно оккупированных территорий – как на востоке, так и на юге", - заявила она.

При этом Маляр напомнила, что необходимо дождаться официальных заявлений Генштаба и не делать "фальстарты побед".

Напомним, сегодня, 9 ноября, стало известно, что российское командование решило отвести оккупационные войска с Херсона на левый берег Днепра.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Херсоне остается значительная часть российских группировок. Пока рано говорить о том, что оккупанты покинули город.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что объявление о якобы отступлении с правого берега Херсонской области не является "жестом доброй воли" или "подарком" со стороны России.

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