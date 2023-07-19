Россияне отступили севернее Бахмута: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

По его словам, Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также украинские войска имели успех на направлениях Большая Новоселка - Старомайорское и Новоселка - Старомайорское. Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерии по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ковалев подчеркнул, что на Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки.

скриншот deepstatemap.live

По его словам, наши воины имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет огромные потери. Там продолжаются тяжелые бои.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. При этом российские оккупанты пытались безуспешно наступать на Купянском направлении. За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли освободить от россиян ряд населённых пунктов на юго-востоке.

Также ВСУ добились успеха и под Бахмутом - там они заняли господствующие высоты и установили огневой контроль над городом.

При этом на Лимано-Купянском направлении наши воины находятся в обороне. Там враг сосредоточил более 100 тысяч своих солдат.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне против Украины достигли 239,48 млн военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 российских захватчиков. А также уничтожили 31 вражескую артсистему и 46 БПЛА.