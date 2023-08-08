ВСУ продолжают наступление на трех направлениях фронта, - Генштаб

"Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сказал он.

По его словам, на Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, юго-восточнее Малой Токмачки и севернее Работино. "Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - сообщил Ковалев.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. "Противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня 2023 года. Им, в частности, удалось добиться успеха на юго-востоке, где они деоккупировали ряд населенных пунктов.

В то же время часть сил находится в обороне, поскольку российская армия также пытается наступать и сосредоточила большую группировку на Лимано-Купянском направлении.