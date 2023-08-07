Маляр о ситуации на фронте: главный результат - враг нигде не продвинулся

Украинские военные в течение недели смогли сдержать все попытки наступления россиян и не дали им продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

Она рассказала, что на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои. В частности, россияне проводят постоянные штурмы севернее Бахмута с целью вернуть утраченные позиции, но украинские военные их отбивали.

Увеличение обстрелов

На юге наши защитники постепенно продвигаются, но наступать там очень сложно из-за минирования и обстрелов.

"Мы фиксируем уже на протяжении нескольких недель очень ощутимое увеличение количества обстрелов. Чтобы были понятны цифры, если на прошлой неделе в понедельник я еще озвучивала цифру около 8 тысяч обстрелов за неделю, то уже в этот понедельник около 9 тысяч обстрелов за неделю", - рассказала Маляр.

Она уточнила, что всего это около полмиллиона боеприпасов, а на прошлой неделе было около 400 тысяч. Это означает, что противник пытается таким огнем остановить наших военных. Но результаты наступления ВСУ все равно есть.

Успешная оборона

"И главный наш результат, что у нас не продвинулся враг. Я считаю, что это намного более важный результат, чем все остальное", - добавила Маляр.

По ее словам, украинские военные отбили наступления оккупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

"Авдеевку они хотят окружить, у них не выходит это сделать. Они там задействовали и артиллерию, и авиацию, но окружить не могут. В саму Авдеевку они не хотят заходить, потому что они понимают, что они там погрязнут в уличных боях и их проиграют. Марьинку они пытаются полностью взять под контроль, ничего у них не выходит", - уточнила замминистра обороны.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Им, в частности, удалось достичь успеха на юго-востоке, где они деоккупировали ряд населенных пунктов.

В то же время часть наших защитников находится в обороне, поскольку оккупанты также пытаются наступать. Они сосредоточили большую группировку на Лимано-Купянском направлении.

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